مسؤولة أممية تدعو إلى وقف إطلاق النار في جمیع أنحاء السودان

دعت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان قِوِيْ يُبْ سُن، إلى وقف إطلاق النار في جمیع أنحاء السودان، بوصفه جزءًا من مكافحة عالمیة لوباء فیروس "كورونا" المستجد، مؤكدة أنه حان الوقت لوضع حد نھائي للنزاع المسلح، والتراجع عن الأعمال العدائية، والتركيز والتعاون معًا لإنقاذ الأرواح.

وقالت المسؤولة الأممية - في بيان صحفي اليوم الاثنين - "دعونا لا ننسى أن الخدمات الصحیة في المناطق المتأثرة بالنزاع قد تضررت بشدة، لذلك من الأھمیة إنشاء ممرات للمساعدات المنقِذة للحیاة وفتح نوافذ ثمینة للدبلوماسیة والسلام النھائي".

وكان الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو جوتیریس، دعا مؤخرا إلى وقف عالمي لإطلاق النار، حيث یواجه العالم وباء فیروس "كورونا".