قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن مجلس الجامعة عقد اجتماعًا صباح اليوم، بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس، حضره عمداء الكليات كافة، مشيرًا إلى إشادة المجلس بجهود الأطباء وأطقم التمريض والقائمين على المستشفيات الجامعية والعامة والخاصة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضاف «المتيني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن أزمة كورونا أوضحت أهمية الأطباء كخط الدفاع الأول عن أرواح الناس، منوهًا بأن أعداد المصابين لم يصل إلى مرحلة الخطر حتى الآن.

وأشار إلى وضع الدولة والوزارات المعنية خطة، لتنفيذها في حال ازدياد أعداد المصابين بكورونا خلال الفترة القادمة، مضيفًا: «الوضع تحت السيطرة».

وذكر أن هناك 27 مستشفى عزل صحي تابعة لوزارة الصحة، لافتًا إلى جاهزية مستشفى العبور لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد، وكذلك مستشفى ميداني ليتم تجهيزها خلال 10 أيام، بالإضافة إلى إمكانية تحويل مستشفى الطلبة إلى مستشفى للعزل.



