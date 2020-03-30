إيزي جيت للطيران منخفض التكاليف توقف تشغيل أسطولها بالكامل

أوقفت شركة الطيران منخفض التكاليف إيزي جيت تشغيل أسطول طائراتها بالكامل بعد انتهاء رحلات إعادة العالقين في الخارج، قائلة إنها تبحث سبل تعزيز السيولة النقدية لديها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للشركة البريطانية القول إن توقيت استئناف الرحلات المنتظمة مازال غير واضح ويتوقف على رفع القيود الحكومية المفروضة على حركة السفر إلى جانب الطلب من المسافرين، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجدد "كوفيد-19".

وأشارت بلومبرج إلى أن شركات الطيران في العالم تكافح حاليا لتجنب الانهيار نتيجة حالة الشلل التي أصابت حركة الطيران على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكما هو الحال مع شركات الطيران الأخرى، أوقفت إيزي جيت تشغيل طائراتها ومنحت موظفيها إجازة، واقتصر عملها على عدد محدود من الرحلات العارضة لإعادة العالقين في الخارج.

وذكرت الشركة أن رحلات إعادة العالقين انتهت أمس الأحد، وسيتوقف عمل كامل أسطولها.

وأضافت الشركة أنها توصلت لاتفاقات مع أطقم الضيافة لديها وطياريها والذين سيحصلون على 80% من إجمالي أجورهم وفقا لبرنامج حكومي لدعم شركات الطيران، كما تبحث الشركة عن وسائل لزيادة السيولة النقدية لديها.

وذكرت الشركة أن موقفها المالي جيد وليس لديها أي ديون تستحق السداد قبل 2022.