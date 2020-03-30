نشر موقع "باز فيد" الإخباري الأمريكي، اليوم الاثنين، صورة مسربة من مستشفى بنيويورك لتكدس جثث أشخاص لقوا حتفهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحصل الموقع الأمريكى على الصورة من ممرضة تبلغ من العمر 38 عاما تعمل بإحدى المستشفيات في مانهاتن، حيث التقطت الصورة بعد انتهاء مناوبتها صباح الأحد.

وتروي الممرضة -التى تعمل بوحدة الطوارئ- أنها بينما كانت تهم لمغادرة المستشفى، شاهدت شاحنة تبريد متوقفة أمام المستشفى مليئة بجثث أشخاص توفوا إثر إصابتهم بكورونا.

وأوضحت الممرضة، التى طلبت عدم ذكر اسمها أو المستشفى التى تعمل بها، أنها صعدت إلى الشاحنة والتقطت الصورة، ذاكرة أن من بين الجثامين مسنة تبلغ من العمر 71 عاما كانت تقوم برعايتها في المستشفى.

وقالت الممرضة: "التقطت الصورة لإظهار الحقيقة المروعة لما نتعامل معه، وأين انتهى الأمر ببعضنا بالفعل".

وانتقدت الممرضة أوضاع العمل في المستشفى والظروف التي يواجهها الطاقم الطبي، قائلة إنهم يحصلوا على كمامة واحدة وثوب واحد يوقعون على استلامه، ليتم استخدامهما لمدة خمس مناوبات - مدة الواحدة 12 ساعة- قبل استبدالهما".

وأضافت: "لا يمكننا الخضوع لفحص كورونا إلا إذا ظهرت علينا أعراض، لا يريدون فحصنا لأنه بالمعدلات التي نتعرض لها، من المحتمل أن نكون جميعًا مصابين دون أن ندري".

ووصفت الممرضة حالة من الفوضى في المستشفى مع تغيير قواعد العمل باستمرار، قائلة: "كل شيء يتغير من يوم لآخر"، مضيفة: "قبل أسبوع، تلقينا تعليمات بخلع الكمامات أثناء العمل، الآن يتم توجيهنا لارتدائها في جميع الأوقات بعدما أصيب العديد منا بالفيروس".

وتابعت الممرضة أنها خلال نومها لم تستطع إخراج صورة الشاحنة من رأسها.

ومضت قائلة: "ربما لأنى يهودية، أربطها بجميع صور الهولوكوست (محرقة اليهود) لأنها مرجعي الوحيد لصور تكدس الجثث".