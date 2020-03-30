شركات تعدين النحاس تواجه أسوأ ربع سنة لها منذ 2008

تواجه شركات تعدين النحاس في العالم أسوأ نتائج ربع سنوية لها منذ الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008 وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي أدى إلى تزايد المخاوف من تراجع الطلب على المعادن الصناعية ودفع الشركات إلى تقليص أنشطتها.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى تراجع مؤشر "بي.آي جلوبال كوبر كومبتيتيف بيرز" الذي يرصد نشاط شركات النحاس بنسبة 37% خلال الربع الأول ممن العام الحالي، حيث تراجع أداء شركات تيك ريسورسز ليمتد وهادباي مينرلز وفريبورت ماكموران التي تراجعت قيمة اسهمها بأكثر من 50% منذ بداية العام الحالي.

وقال دانيال بريسمان المحلل في مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية إن شركات التعدين تضررت من جانبين، مشيرا إلى الاضطراب غير المسبوق لأنشطة الشركات وسلسلة التوريدات والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي. ورغم تحسن تصنيف شركات التعدين بشدة مع عودة النشاط الاقتصادي في الصين إلى حالته شبه الطبيعية، فإن الطلب على المعادن مازال يعاني بشدة في باقي مناطق العالم.

ويأتي ذلك فيما تراجع سعر النحاس تسليم 3 أشهر مقبلة بنسبة 4ر0% إلى 50ر4771 لكل طن في تعاملات بورصة لندن للسلع اليوم. ويتجه سعر النحاس إلى تسجيل أسوأ أداء ربع سنوي له منذ سبتمبر 2011.