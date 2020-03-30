 الصحة الإسبانية: 12.3 ألف عامل في مجال الصحة مصابون بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الصحة الإسبانية: 12.3 ألف عامل في مجال الصحة مصابون بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 3:16 م | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 3:19 م

أعلنت ماريا خوسيه سييرا نائبة مديرة الطوارئ الصحية الإسبانية، أن أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة قد أثبتت نتائج التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "سييرا"، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن 12298 عاملا في مجال الصحة، أجروا تحاليل للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، وكانت إيجابية.

ولفتت إلى أن هذا العدد من المصابين في مجال الصحة بالفيروس يعادل حوالي 14٪ من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، والبالغ عددها 85195.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية في آخر إحصائية لها، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85195 وعدد الوفيات إلى 7340.

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