ترأس أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، الجلسة رقم 154 لمجلس الجامعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آليات خطة الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وطرق التوعية بمخاطره، وكذلك أخر المستجدات بما تم إنجازه في جانب التعليم عن بعد، وخطط الجامعة خلال المرحلة المقبلة.

واستهل المجلس بشكره وتقديره للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قراراته الاستباقية منذ بداية الأزمة، والتي ساهمت بشكل واسع في الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيدا بالدور الهام والعظيم الذي تلعبه وزارة الصحة متمثلة في الأطباء خط الدفاع الأول.

كما وجه المجلس الشكر لأعضاء هيئة التدريس، لاستجابتهم السريعة في تسجيل محاضراتهم إلكترونيا، مهيبا بعمداء الكليات بضرورة المتابعة لاستكمال جميع المقررات الدراسية.

ومن جهته أكد رئيس الجامعة توافر كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية الوقائية اللازمة لأعمال التطهير والتعقيم الدائمين، من ماسك طبي، وقفازات، ونظارة طبيب لحماية الوجه.

وأضاف أن المجلس وافق على 4 برامج جديدة بكلية التربية بنظام الساعات المعتمدة، وهي برامج إعداد معلمي الرياضيات، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، وتدريس ذلك باللغة الإنجليزية، وكذلك الموافقة على برنامج إعداد معلم التربية الخاصة بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية.

وأشار عزيز إلى أن المجلس شكل لجنة لإعداد مقترحات وخطط الجامعة حال العودة للدراسة، بعد انتهاء تلك الأزمة.

ووافق المجلس على قبول 26 ألف طالب وطالبة بكليات الجامعة المختلفة، خلال العام الدراسي المقبل 2021/2022.

كما وافق المجلس على تعيين استاذ مساعد بكلية الطب، ومدرس بكلية الآداب، وإثنين بكلية الطب، وأخر بكلية التكنولوجيا والتعليم.

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراة، لـ8 بكليات التربية والعلوم والطب، و7 درجة الماجستير.