وزيرة الصحة: العاملون بالقطاع الطبي الآن ليسوا أقل من الجنود على الجبهة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن جميع العاملين في القطاع الطبي يشعرون بأنهم يخدمون بلدهم كجنود، ويبذلون عملهم بإخلاص.

وأضافت في اتصال هاتفي ببرنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر شاشة «الحدث»، الأحد، أن الأطباء في الأزمة الحالية ليسوا أقل من مكانة الجنود والشهداء على الجبهة، موضحة أن دعم الرئيس للقطاع الطبي المتمثل في رفع البدلات 75% وصرف مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات الحجر، سينعكس بالإيجاب على حماس الطاقم الطبي في ظل الظروف الاقتصادية التي نجمت عن أزمة كورونا على مستوى العالم.

وحول جاهزية القطاع الطبي بمعدات التنفس الصناعي، قالت: «استعرضنا مع الرئيس اليوم المستجدات والاستعدادات عبر مستشفيات القطاع الجامعي والوزارة والمجتمع المدني بالأجهزة والمعدات، ولدينا من الجاهزية لاي سيناريو».

وأشارت إلى أن مصر الآن لم تسجل حالات ارتداد كما حدث في الصين.