العزل الذاتي للسكان في موسكو لمواجهة كورونا يمتد حتى 14 إبريل القادم

أعلن المقر الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" أن نظام العزل الصحي سيستمر في العاصمة الروسية موسكو حتى الـ 14 من شهر أبريل المقبل.

وذكر المقر في بيان اليوم الاثنين : "وفقا لقرار عمدة موسكو، يجب الالتزام بنظام العزل الصحي حتى تاريخ 14 أبريل القادم".

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قد أعلن أمس الأحد عن تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة فقط .