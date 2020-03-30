فنلندا تقرر تعليق السفر حتى 14 أبريل لمواجهة فيروس كورونا

قالت لاورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة إن بلادها أعلنت حالة الطوارئ على الصعيد الوطني لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وأغلقت حدودها وعلقت السفر إليها حتى 14 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينطبق على كل شخص باستثناء المواطنين الفنلنديين والاجانب الذين لديهم إقامة دائمة في البلاد.

وأضافت ديبريس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن الحكومة الفنلندية تبنت عدة تدابير للتصدي لفيروس كورونا المستجد، من بينها وضع المواطنين الفنلنديين القادمين من الخارج والمقيمين من الأجانب في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، كما تقرر قصر التجمعات العامة، بحيث لا تزيد عن عشرة أشخاص وغلق جميع المتاحف والمسارح والأوبرا والأماكن الثقافية والمكتبات ومراكز الترفيه والمرافق الرياضية ومراكز الشباب وغيرها.

وأفادت بأنه تقرر إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات وتعليق الدراسة وسيتم التدريس والإرشاد لمراحل الجامعة والتعليم الثانوي والمهني بطرق بديلة متمثلة في التعليم عن بعد والتعليم الرقمي والحلول وعند الضرورة تطبيق نظام التعليم الذاتي، لافتة إلى فرض حظر تقديم خدمات الزيارات للمسنين والفئات الأخرى الأكثر عرضة للخطر.