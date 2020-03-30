اللجنة الأوليمبية تتلقى 6 إخطارات من لاعبين ومدربين مصريين عالقين بالخارج

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تلقت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الإثنين الموافق 30 مارس ستة اخطارات من لاعبين ومدربين عالقين خارج مصر خلال الفترة الحالية ويرغبون في العودة لمصر.

كانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد طالبت جميع الاتحادات باخطارها بجميع اللاعبين والمدربين العالقين في الخارج خلال الفترة الحالية بسبب تعليق حركة الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا .

وجاءت الاخطارات من مدربين ولاعبين بالسعودية وتونس والمغرب .

وتواصل مسئولو اللجنة الأولمبية مع اللاعبين وتم الحصول على البيانات الشخصية وصور جوازات السفر من أجل إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الخطوات الرسمية لإعادتهم في ظل حرص الدولة وتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة جميع المصريين العالقين بالخارج إلى البلاد.