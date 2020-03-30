الهجرة: تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المصريين العالقين بالخارج

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الدولة التفتت إلى المصريين العالقين في الخارج منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرة إلى تشكيل وزارة الهجرة لغرفة عمليات داخل الوزارة لتلقي الاستفسارات والشكاوى والاستغاثات.

وأضافت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الغرفة تلقت 12121 طلبا واستفسارا واستغاثة، منوهة بأن الأولوية في هذه المرحلة للعالقين خارج البلاد في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الهجرة بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، الهجرة والخارجية والطيران المدني والصحة، للتأكد من سلامة المصريين الوافدين من الخارج، مضيفة أن أول عمل لهذه اللجنة بدأ اليوم، بتوافد أربع طائرات من الولايات المتحدة الأمركية.

وذكرت أن وزارتي الخارجية المصرية والتونسية اتفقتا على استقلال المصريين العالقين في تونس، الطائرة التونسية التي حملت فيها رعاياها من مصر أثناء عودتها، لافتة إلى استقبال طائرة من فرنسا يوم الثلاثاء المقبل.

ولفتت إلى تواصل القنصليات والسفارات مع المصريين العالقين في الخارج، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، مؤكدة أنه تم إبلاغ المصريين العالقين في الولايات المتحدة بإقلاع رحلة من واشنطن في أوائل شهر أبريل المقبل.

ونوهت بوجود مجموعة من المصريين عالقين في أفريقيا، والمالديف وبالي وجاكرتا وتايلاند، موضحة أن الوزارة تبحث أنسب الطرق لعودتهم.