البورصة تنتهي من تطوير أنظمة إلكترونية تضمن استمرارية العمل عن بُعد مع أطراف السوق

أعلنت إدارة البورصة انتهائها من تطوير كافة "أنظمتها الإلكترونية المُساعدة للتداول" بما يسمح باستمرارية عمل قطاعات البورصة مع كافة أطراف السوق والموظفين عن بُعد، وبما لا يخل بسرعة وكفاءة إنجاز الأعمال المطلوبة؛ في إطار حرصها على استمرارية النشاط في سوق الأوراق المالية وتذليل كافة العقبات وضمان استقرار التعاملات التي تتم بين قطاعات البورصة وأطراف السوق المختلفة وسرعة وسهولة تنفيذها.

وأشارت البورصة -في بيان اليوم الاثنين- إلى أن الخطوة تأتي استكمالًا لجهود إدارة البورصة لدعم جهود الدولة الرامية إلى تعليق كافة التجمعات للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد مع الحفاظ على استمرارية نشاط كافة المؤسسات، حيث سبق ذلك تطوير البورصة من خلال شركة مصر لنشر المعلومات نظام “E-Magles” لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها إلكترونيًا لاستمرارية العمل والنشاط اتساقًا مع الإطار القانوني المُنظم لذلك.

وتضمنت الخدمات المتاحة للعمل عن بعد وفقًا للأنظمة المُساعدة للتداول والتي تم تطويرها من قبل إدارة البورصة، نظام إدارة المستثمرين "تكويد العملاء" ونظام العضوية الإلكتروني والملاءة المالية ونظام الحسابات المجمعة "OMNI"، وعلى شركات السمسرة الراغبة في العمل عن بعد بهذه الخدمات التواصل مع إدارة البورصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء التجارب والتشغيل وفقًا لما هو متبع.

من جانبه، قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة إنه تم تشكيل فرق عمل مختلفة في البورصة لإدارة ومتابعة كافة المستجدات، ووضع سيناريوهات تضمن استمرارية العمل، ليس فقط على المستوى الداخلي بين موظفين البورصة وبعضهم بل وبين قطاعات البورصة وأطراف السوق المختلقة كالشركات الأعضاء "السمسرة" وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وأضاف: "نعمل عن كثب بالتنسيق مع أطراف السوق المختلفة لضمان استقرار تنفيذ التداولات في السوق والتنسيق لضمان إتمام التسويات اللازمة بعد التداولات"، موضحًا أنه يتم عمل متابعة دورية لكافة التطورات لاتخاذ اللازم فالأولوية لاستمرارية النشاط بسرعة وكفاءة مع الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين وتجنب انتشار الفيروس.

وأشار فريد إلى أنه التزامًا بقرارات الحكومة لكافة المؤسسات بالحد من عدد الموظفين المتواجدين داخل مقار عملهم، تم وضع خطة وبما لا تخل بتنفيذ الأعمال اليومية المطلوبة، تضمنت تطوير أنظمة إلكترونية تسمح للموظفين بالعمل عن بعد، حيث يعمل حاليًا نحو 60% من موظفي البورصة عن بعد بالتنسيق مع مدرائهم ورؤسائهم، للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة الموظفين.

وأوضح فريد أنه تم الانتهاء من تطوير أنظمة إلكترونية تخص قطاعي العضوية والذي يتعامل مع كافة الشركات الأعضاء العاملة في السوق بشكل يومي، وقطاع التكويد أيضًا، وتطوير أنظمة ربط تسمح لهم بإتمام تعاملاتهم اليومية عن بعد، وهو الأمر الذي تم تجربته بنجاح على مدار الأيام الماضية.

وتابع فريد قائلًا: "كل هذا التطوير وأكثر يدعم جهود الدولة المصرية لإتمام عملية التحول الرقمي في إدارة النشاط الاقتصادي بالسرعة والكفاءة المطلوبة"، موضحًا أنه تجرى متابعة كافة التطورات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تضمن سلامة واستقرار العمل في البورصة وسوق الأوراق المالية.