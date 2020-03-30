خضوع نتنياهو لحجر صحي مؤقت بعد إصابة أحد مستشاريه بفيروس كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم عزل نتنياهو وطاقمه وخضوعهم لحجر صحي مؤقت، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين إلى حين الانتهاء من إجراءات التأكد من إصابته.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن خضوع نتنياهو وطاقمه لحجر صحي مؤقت جاء بعد الإعلان عن إصابة مستشارته لشؤون الكنيست ريفكا بالوخ بفيروس كورونا.

لكن مكتب نتنياهو استمر في إنكار التقارير يوم الاثنين عن اتخاذ قرار بفرض الحجر الصحي عليه لمدة أسبوع، مؤكدا أنه مؤقت.

وقال مكتبه إن مهنيي وزارة الصحة يجرون دراسة شاملة لتحديد ما يجب القيام به بعد ذلك.

وتشير الدلائل الأولى للدراسة إلى أنه لا حاجة لأن يدخل نتنياهو في حجر صحي، لأنه لم يلتق بالوخ ولم يتصل بها عن كثب، كما لم يكونوا في نفس الغرفة على مدى الأسبوعين الماضيين.

ويجري نتنياهو اختبار الفيروس مرة أخرى يوم الاثنين بعد إجرائه عدة مرات من قبل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت صباح الاثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل في حجر صحي لمدة أسبوع بعد أن ظهرت نتائج اختبار بالوخ وأنها مصابة بالفيروس.