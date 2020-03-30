بوتين وترامب يناقشان التعاون لمواجهة كورونا وسوق النفط

أعلنت خدمة الصحافة في الكرملين إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب أعربا في محادثة هاتفية اليوم الاثنين عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا المستجد في العالم.

وقال البيان "أعرب الرئيسان عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا المستجد في العالم وأطلعا بعضهم البعض على الاجراءات التي تتخذ في روسيا وفي الولايات المتحدة لمواجهة هذا التهديد، كما نوقشت احتمالات التعاون الوثيق بين البلدين في هذا الاتجاه".

من جانب آخر بحث الرئيسان بوتين وترامب، خلال اتصالهما، اليوم الاثنين، الوضع الحالي في سوق النفط العالمية، واتفقا على إجراء مشاورات بين البلدين على مستوى وزارتي الطاقة.

وأضاف بيان المكتب الصحفي بالكرملين، في هذا الصدد: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن بسوق النفط العالمية، وتم الاتفاق بشأن إجراء مشاورات روسية-أميركية في هذا الشأن على مستوى وزارتي الطاقة".