أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الاثنين، عن تسجيل 418 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المتوفين، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3024 وفاة لتصبح فرنسا الدولة الرابعة عالميا من ناحية عدد الوفيات جراء المرض بعد إيطاليا وإسبانيا والصين.

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي، جيروم سلمون - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (فرانس 24) - إن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4376 إصابة بكورونا المستجد، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى 44550 حالة.

وأفاد بأن نحو 22 ألف شخص مصاب بالفيروس يرقدون حاليا في مستشفيات البلاد، مشيرا إلى أن 5107 منهم يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.