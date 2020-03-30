منظمة التعاون الإسلامي تدعو الأطراف الأفغانية لوقف دائم لإطلاق النار

جدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الاثنين، مناشدته جميع القادة والأحزاب في أفغانستان العمل سويا من أجل وقف عاجل ودائم لإطلاق النار والحد من العنف.

وحث الأمين العام للمنظمة،التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس)، الجميع على الحوار للتوصل إلى المصالحة الشاملة والسلام الدائم في إطار عملية السلام التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها".

وشدد العثيمين: "على أهمية دعم جميع القادة والأحزاب الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أفغانستان للحد من انتشار مرض كورونا ووقاية مواطنيها من تفشي الوباء" خاصة في هذا الظرف الحرج الذي يتطلب دعم التضامن والوحدة الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد – 19 (كورونا المستجد)".

وذكّر العثمين في هذا الصدد بالقرارات الصادرة عن القمة والاجتماعات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي وإعلان مكة المكرمة الصادر في 11 تموز/يوليو 2018 الذي اعتمده "المؤتمر الدولي للعلماء من أجل السلام والأمن في أفغانستان"، مجددا التزام منظمة التعاون الإسلامي الثابت بمساعدة الشعب الأفغاني على تحقيق المصالحة الشاملة والسلام الدائم والاستقرار والتنمية في اطار الإجماع الوطني.

كان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي قد رحب بتوقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة يوم 29 شباط/فبراير الماضي، والذي من المؤمل أن يمهد الطريق لمفاوضات تشمل كل الأطراف الأفغانية من أجل التسوية السياسية السلمية من خلال عملية السلام بقيادة الأفغان.