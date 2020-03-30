 الدفاع الأفغانية: مقتل 11 جنديا إثر هجومين لحركة طالبان على موقعين أمنيين بالبلاد - بوابة الشروق
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الدفاع الأفغانية: مقتل 11 جنديا إثر هجومين لحركة طالبان على موقعين أمنيين بالبلاد

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 1:55 م | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 1:55 م

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية -اليوم الاثنين- مقتل 11 جنديًا على الأقل، إثر هجومين شنتهما حركة "طالبان" على موقعين أمنيين شمالي وجنوبي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن هجومًا استهدف نقطة تفتيش عسكرية في منطقة أرجنداب جنوبي العاصمة كابول ليلة أمس /الأحد/؛ ما أسفر عن مقتل 6 جنود على الأقل.

ومن جانبه، قال مسؤول أمني أفغاني إن ‎"طالبان" استهدفت نقطة تفتيش أمنية أخرى في ولاية بغلان شمالي البلاد؛ ما نتج عنه مقتل 5 أفراد من قوات الأمن، وإصابة 6 آخرين.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني تشكيل فريق مُكَوَّن من 21 عضوًا للتفاوض مع حركة "طالبان".

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