 إعادة تشغيل الأقسام الخارجية بمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر - بوابة الشروق
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إعادة تشغيل الأقسام الخارجية بمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر

مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنشأة ناصر
مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنشأة ناصر
منى زيدان
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 12:12 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 12:12 ص

أصدر الدكتور ياسر أبو الوفا، مدير مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنشأة ناصر، والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، أمرا إداريا بعودة العمل بجميع الأقسام الخارجية بالمستشفى، اعتبارا من الأحد 29 مارس، وذلك بناء على قرار من وزيرة الصحة والسكان.

وتشمل الأقسام الخارجية: العيادات الخارجية والمعمل وبنك الدم والأشعة، على أن تعمل بكامل طاقتها.

وأكد القرار إلغاء كافة ما يخالف ذلك من التعليمات.

وكانت الوزيرة د. هالة زايد، قد قررت في وقت سابق وقف العمل بجميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية من الخميس 26 مارس وتحويل الحالات إلى المراكز والوحدات الصحية.


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