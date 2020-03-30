كشف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، عن أسباب عدم اتفاقه مع مديره الفني السابق طارق يحيى، كما تحدث عن حسام عاشور قائد الأهلي.

وقال عمرو جمال خلال استضافته عبر قناة صدى البلد:«بدايتي مع طلائع الجيش كانت غير موفقة، تعرضت لإصابات كثيرة، وأيضا كان لا يوجد اتفاق مع طارق يحيى بسبب طريقة اللعب».

وأضاف:«بعد مجئ عبدالحميد بسيوني، قال أنه لا يستطيع أن يخرجني من الملعب، وهو كان مهاجما كبيرًا، وراض عن أدائى مع الفريق خلال آخر 5 مباريات».

وبالحديث عن حسام عاشور قال:«عاشور خدم النادي 16 سنة، وهو أفضل من زاملت داخل الأهلي، وجدير بشارة القيادة، ولكن حسام عاشور لا يرى نفسه سوى بقميص المارد الأحمر، يريد أن ينهي تاريخه مع الفريق، ويريد مباراة اعتزال كبيرة، وسأعذره في أي قرار سيتخذه».

وأكد عمرو جمال أنه لم يوقع للزمالك من قبل، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر عرض عليه من قبل مجموعة من الوكلاء.