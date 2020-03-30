المغرب يعلن رغبته في شراء أدوات اختبار كورونا من كوريا الجنوبية

بحثت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-هوا، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، سبل التعاون بين البلدين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالبت كانغ - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - دعم الحكومة المغربية، والاهتمام بمواطنيها الراغبين في العودة إلى بلادهم، فيما وعد الوزير المغربي بتقديم كافة سبل الدعم لهم.

بدوره، أشاد بوريطة بالقدرة العالية التي تتمتع بها كوريا الجنوبية في إجراء اختبارات الفيروس، وعملية الحجر الصحي، معبرا عن رغبة بلاده في شراء أدوات طبية كورية الصنع على رأسها أدوات تشخيص الفيروس، وفي مواصلة التعاون الوثيق بهذا الشأن في المستقبل.

بدورها، أكدت كانغ سعي بلادها لتزويد المغرب بما تحتاج بقدر الإمكان مع مراعاة للظروف المحلية، مشيرة إلى أهمية التعاون الدولي للتغلب على فيروس كورونا.