المغرب: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 479 حالة.



وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1794 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 13 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 26.



وأهابت وزارة الصحة المغربية فى بيانها الليلة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.