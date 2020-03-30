الخارجية الكويتية: الانتهاء من قوائم المرحلة الثانية لإجلاء مواطنينا في الخارج

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الانتهاء من قوائم المرحلة الثانية لاجلاء المواطنين الكويتيين الموجودين في الخارج؛ وذلك من خلال الأسس والمعايير المعلنة.

وأضاف الجارالله - في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين- أن وزارة الخارجية الكويتية، تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة في الكويت، وسفارات الدولة حول العالم ،من أجل إتمام عمليات الإجلاء للمواطنين ،وفقاً للأطر التي تضمن سلامتهم.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الكويتية، نجحت بالتعاون مع الجهات المعنية في خطة التفويج الأولى، والتي وصل خلالها 2700 مواطن كويتي إلى البلاد، لافتا الى أنه تم التعامل معهم وفقاً لتعليمات وإجراءات وزارة الصحة؛ حيث وضعوا جميعا في المحاجر المؤسسية تنفيذاً لتوصياتها.

ولفت نائب وزير الخارجية الكويتي، إلى أن إجمالي المواطنين الكويتيين في الخارج يصل إلى 23 ألفاً، موضحاً أن الأولوية في العودة للبلاد ستكون للمرضى وكبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً، والمعاقين والقصر الذين بلا معيل.