طفرة في تأييد حكومة الدنمارك بعد تفعيل تدابير مواجهة كورونا

ارتفع معدل تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الدنمارك، بقيادة رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن، في مارس إلى أعلى مستوى منذ عام 2006، ويأتي ذلك وسط فرض تدابير لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن استطلاع رأي أجرته مؤسسة "فوكسميتر" ونشرته وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" اليوم الاثنين، قد أظهر أن معدل تأييد الحزب بلغ 5ر31%، ما يزيد 7ر4 نقاط مئوية عنه في فبراير.

وأشارت وكالة ريتزاو إلى أن هذه هي أكبر زيادة خلال شهر واحد في معدل تأييد أي حزب يتم تسجيلها على الإطلاق في استطلاع لمؤسسة فوكسميتر، أما هامش الخطأ فهو 8ر2%.

وأغلقت رئيسة الوزراء فريدريكسن القطاع الأكبر من الأنشطة في الدنمارك، بما في ذلك المدارس والمطاعم والمقاهي، وكانت من بين أوائل القادة في الاتحاد الأوروبي الذين أغلقوا حدود بلادهم في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقالت فريدريكسن مطلع هذا الأسبوع إنها لا تتوقع أن يستمر الإغلاق في الدنمارك لعدة شهور أخرى، ردا على تكهنات بأن القيود ربما يطول مداها.