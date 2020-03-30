ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر يشيد بالأطقم الطبية في مواجهة كورونا

قال الدكتور ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، جون جبور، إنه حتى الأمس الأحد، 29 مارس، وصلت الأرقام المصابة بفيروس كورونا في مصر إلى 609 حالات، و40 حالة وفاة، و182 تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، بينهم 132 تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.

ووجه في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي حول نتائج وتوصيات بعثة المنظمة لمصر بخصوص فيروس كورونا، اليوم الاثنين، الشكر للأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي في الخطوط الأمامية، لمكافحة جائحة كورونا، متابعًا: «يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح، رغم التحديات، تحت قيادة حكيمة من قبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان».

وتابع أن هناك حاجة إلى التزام من الحكومة والقطاع الصحي والمجتمعات على حد سواء؛ لمكافحة كورونا، مضيفًا أن هذا يتطلب أعلى قدر من التنسيق والتعاون على مستوى الحكومة والشعب والدولة.

واستطرد: «جميعنا معنيون بالأمر، ولكل منا دوره، ويجب أن نتضامن جميعًا، وينبغي ألا ندع الخوف يتغلب علينا في معركتنا ضد هذا الفيروس، ويجب أن نتعلم من تجارب الدول التي انتشر بها المرض، ونساعد في تقليل الانتشار المجتمعي»، موجهًا رسالته إلى المجتمع المصري بأن يلتزم كل شخص منزله، وأن يتبعوا جميع أساليب الوقاية، ويهتموا بصحتهم الجسدية والنفسية، حتى لا يتم الضغط على النظام الصحي.