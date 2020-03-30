«الهجرة» تثمن مبادرة علماء «مصر تستطيع» لدعم الطلاب في تجربة التعليم عن بُعد

ثمنت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود علماء وخبراء مصر في الخارج لدعم التعليم عن بعد، في إطار الإجراءات الاحترازية العالمية لمكافحة انتشار وباء كورونا، حرصا على سلامة الطلبة والدارسين، في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات لتعليق المدارس والجامعات.

وقالت وزيرة الهجرة - في بيان للوزارة اليوم الاثنين- إن عددا من علماء مؤسسة "مصر تستطيع" قدموا مبادرة لدعم وسائل التعليم عن بُعد، بهدف تقديم الدعم والمساندة لطلاب المدارس والجامعات في مصر، تماشيا مع إجراءات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، في تلك المرحلة التي تسعى للاعتماد على وسائل التعلم عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته، قال الدكتور عمرو حسنين أستاذ علوم البيئة والتكنولوجيا بجامعة ميريلاند الأمريكية، صاحب المبادرة، إن هذه المرحلة التي تواجهها مصر تستوجب على جميع علماء مصر بالخارج التكاتف وتقديم كافة أوجه المساعدة حتى نستطيع الخروج من هذا الظرف الصعب في أقرب وقت، مؤكدا أن فكرة مبادرة علماء مؤسسة مصر تستطيع لدعم ومساندة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، فيما يطبق خلال المرحلة من نظام التعلم عن بعد، جاء ليعوض تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.

وتابع أن ذلك دفع العلماء المشاركون بالمبادرة لطرح عدد من الأفكار ومناقشة إمكانية تطبيقها من خلال عقد ورشات عمل عبر الإنترنت مع المختصين في وزارتي التربية التعليم والتعليم العالي، لوضع سبل التعاون الممكنة التي بشأنها دعم وتطوير هذه التجربة المهمة.

ومن جهتهم، أوضح العلماء المشاركون أن هناك رغبة حقيقية من علماء مصر بالخارج لتقديم أوجه المساعدة المختلفة في تلك الفترة لرد جزء من جميل الوطن علينا؛ حيث يتم العمل على وضع مواد تعليمية توجه لأساتذة الجامعات والمدرسين والطلبة، من بينها طريقة عمل بحث علمي بأساليب حديثة، وكيفية اتباع معايير البحث العلمي الصحيح، كذلك التركيز على طرق الاستفادة من وسائل التعلم عن بعد، بالإضافة لمساعدة المدرس على وضع منهجه وطرق إيصال المعلومة للطالب عبر هذا النظام.

وأكدوا أن هناك تواصل مع قنوات مصر التعليمية لعرض تلك المحتويات، من خلال التنسيق بين وزارات الهجرة والإعلام والتعليم العالي والتربية والتعليم، فضلا عن إتاحتها على الانترنت كي يستطيع الجميع الوصول إليها والاستفادة منها بالشكل المطلوب.

ويُذكر أن نتائج المبادرة جاءت لبحث العديد من الأفكار الجادة وآلية تطبيقها، وتحديد أهداف يمكن تحقيقها، بالإضافة إلى السعي لتوفير نسخ مجانية للجامعات من برامج التعليم عن بعد، والتعاون بين علماء مصر تستطيع وممثلي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ومناقشة العمل برعاية وزارة الهجرة ومؤسسة "مصر تستطيع" ومناقشة كيفية امتحان الطلاب عن بعد، وبث المحاضرات تليفزيونيا للطلاب بالأماكن التي تصل إليها تغطية الإنترنيت بصعوبة.

ويشارك في هذه المبادرة نخبة من علماء مصر بالخارج من بينهم: الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض بالولايات المتحدة الأمريكية، عمرو حسنين أستاذ علوم البيئة والتكنولوجيا بجامعة ميريلاند الأمريكية، والدكتور حسين زناتي المدير التنفيذى لجمعية الصداقة المصرية اليابانية، وخبير التعليم الياباني والتنمية المستدامة في مصر، والدكتورة ميساء المصري، والدكتورة حنان خليفة، رئيس قسم تطوير التعليم بجامعة كامبريدج، والدكتور خالد شريف، الدكتور محمد حمودة خبير في الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، والدكتورة سارة فهمي نائب رئيس الشئون الخارجية في الائتلاف المتحد لطلاب الدراسات العليا بجامعة كولورادو الأمريكية.