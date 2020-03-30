محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي الجديد: استقبلوا المواطنين بابتسامة صادقة

تفقد أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، المركز التكنولوجى الجديد والجارى العمل به بديوان عام المحافظة، والذى يستهدف تنفيذه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الدقهلية فى جميع القطاعات وسرعة إنجاز مصالح المواطنين.

وأوضح مختار أن المركز الجديد، يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالاستثمار والتخطيط العمرانى والشئون الهندسية والمواقف والتنمية البشرية وتيسير الأعمال، بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، علاوة على الخدمات المتعلقة بالشئون الإدارية، وأيضا كل ما يتعلق بخدمات المواطنين من خلال القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

واستعرض المحافظ نموذجا عمليا لتقديم الخدمات، من خلال شاشة العرض الرئيسية بالمركز، وأكد للقائمين على المركز، ضرورة حسن استقبال المواطنين وسرعة تقديم الخدمات لهم بابتسامة صادقة تبعث الرضا والامتنان فى نفوس المترددين على المركز للحصول على الخدمات.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف العمل استغلالا لفترة الحظر، لسرعة الانتهاء من الأعمال، وتلافى جميع الملاحظات التى أبداها خلال جولته اليوم، وذلك تمهيدا لافتتاح المركز ودخوله الخدمة قريبا.