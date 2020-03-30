 وزير بريطاني: الإجراءات الصارمة لمواجهة كورونا قد تستغرق فترة طويلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير بريطاني: الإجراءات الصارمة لمواجهة كورونا قد تستغرق فترة طويلة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 9:29 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 9:29 ص

قال وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف إن المملكة المتحدة تواجه فترة مهمة من الإجراءات الصارمة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم.

وامتنع الوزير البريطانى عن تحديد فترة سيمتد خلالها قرار التباعد الاجتماعى، وإلزام المواطنين بالبقاء فى المنازل، مضيفا: "إن توقيت وصول الفيروس إلى الذروة يعتمد على سلوك المواطنين"، مؤكدا أهمية اتباع قواعد التباعد الاجتماعى للحد من تفشي الفيروس.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا فى المملكة المتحدة وصل إلى 1228 شخصا حيث زاد عددهم بواقع 209 يوم السبت الماضى، فى الوقت نفسه بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 19522 شخصا.

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