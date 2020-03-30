 الجزائر: خروج 4440 شخص من الحجر الصحي بعد غد بعد انقضاء الـ14 يوما - بوابة الشروق
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الجزائر: خروج 4440 شخص من الحجر الصحي بعد غد بعد انقضاء الـ14 يوما

الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 6:47 م | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 6:47 م

يغادر أكثر من 4440 جزائريا الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الجزائرية عليهم لمدة 14 يوما عقب عودتهم من الخارج، وذلك اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

ويخضع 4448 جزائريا للحجر الصحي في 19 فندقا ومنشأة سياحية تابعا على مستوى البلاد منذ 14 يوما عقب عودتهم إلى الجزائر من 15 دولة هي إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة وبلجيكا وألمانيا والبرتغال.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية.. فإن الدولة الجزائرية سخرت كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيية لنقل هؤلاء مباشرة بعد خروجهم من الفنادق حيث سيتم نقلهم في حافلات معقمة خاصة إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية وإلى ميناءي وهران والجزائر العاصمة حتى يتمكنوا من استعادة جوازات سفرهم التي بقيت محجوزة عند دخولهم أرض الجزائر وكذا إخراج سياراتهم من الميناءين، كما سيتم نقل بعضهم بمعرفة أسرهم.

وكشفت عن أنه تم اكتشاف 8 حالات إصابة بفيروس كورونا من ضمن المواطنين الخاضعين للحجر الصحي وتم نقلهم إلى المستشفيات للخضوع للعلاج الطبي واتخاذ كل التدابير لتفادي انتشار الفيروس إلى أشخاص آخرين.


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