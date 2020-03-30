نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مكاتب البريد لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا

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تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مكتب بريد الخارجة الرئيسي ومكتب بريد حي البلد القديم وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

ووجهت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين يوميا على جميع مكاتب البريد، ومنع التجمعات، بالإضافة إلى العمل بشكل منظم في الدخول للتيسير على المواطنين خاصة أصحاب المعاشات لمنع الازدحام والتكدس داخل المكاتب.