نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، مجموعة من الفيديوهات التي تظهره على شكل رسوم متحركة وهو يمارس رياضة اليوجا، وذلك ردا على سؤال خلال خطابه الإذاعي أمس الأحد حول كيف يبقي نفسه نشيطا خلال فترة الإغلاق، التي تستمر ثلاثة أسابيع، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "ان دي تي في" الهندية أن مودي كتب تغريدة قال فيها "خلال خطابي أمس، سألني شخص حول روتيني للبقاء نشيطا خلال هذه الفترة، وأنا من خلال هذه الفيديوهات، أتمنى أن تبدأوا أيضا في ممارسة اليوجا بانتظام".

وأضاف: "لست خبيرا رياضيا أو خبيرا طبيا. ولكن ممارسة اليوجا طالما كانت جزءا أصيلا من حياتي لعدة أعوام، ولقد حققت لي منفعة. وأنا متأكد أن الكثير منكم يقوم بسبل أخرى للحفاظ على لياقته البدنية. فيديوهات ممارسة اليوجا متوافرة بعدة لغات. اطلعوا عليها".

وأوضح مودي: "سوف أنشر فيدوهات ممارستي لليوجا على مواقع التواصل الاجتماعي. ربما تستطيعوا الاستفادة منها، ربما تساعدكم في وقت الإغلاق".