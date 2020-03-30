نائب محافظ المنيا يتابع التجهيزات الجديدة لافتتاح مستشفى ملوي

تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التجهيزات الخاصة بمستشفى ملوي العام الجديدة، تمهيدا لافتتاحها وتشغيلها خلال الأسبوع الجاري، بشكل استثنائي لاستقبال وعلاج حالات مرض كورونا المستجد من جميع أنحاء الجمهورية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، وعامر طه، نائب رئيس مركز ملوي.

وأكد أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع بشكل لحظي جميع المستجدات في المجال الصحي، ومنها الاهتمام بسرعة العمل والإنجاز في افتتاح مستشفيات المحافظة الجديدة، ومنها مستشفى ملوي الجديدة، لما سيكون له أثر كبير وإضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي مركزي ملوي ودير مواس، والمراكز القريبة منها، خاصة في ظل ما تمر به الدولة حاليا من مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة أنه سيتم افتتاح استثنائي للمستشفى لتشغيلها الفترة المقبلة لاستقبال وعلاج حالات مرض كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعة المستشفى ١٣٤ سريرا منهم ١٠٩ أسرة داخلية و٢٥ سرير عناية مركزة.