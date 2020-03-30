 محمد إيهاب: أرفض التجنيس والإلعاب الفردية مظلومة - بوابة الشروق
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محمد إيهاب: أرفض التجنيس والإلعاب الفردية مظلومة

الشروق
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 3:27 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 3:27 ص

أبدي محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، استياءه الشديد بسبب بعض الشائعات التي تلاحقه حول قبوله التجنيس واللعب بأسم دولة اخري.

وقال محمد إيهاب في تصريحات تليفزيونية اليوم الأثنين إنه سافر إلي الولايات المتحدة وألمانيا للتأهيل والاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو قبل تأجيلها وليس من أجل التجنيس.

وأضاف أنه سافر للتأهيل والإعداد خارجياً بسبب توقف الدعم المالي نظرا لتجميد لعبة رفع الاثقال في مصر بسبب أزمة المنشطات.

وأوضح أن الألعاب الفردية في مصر مظلومة إعلامياً ولا تحصل علي التقدير المادي والمعنوي.


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