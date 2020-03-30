وزير الخارجية الألماني يبدي عدم ممانعته لإلزام المواطنين بارتداء كمامات

أبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عدم ممانعته لإلزام المواطنين بارتداء كمامات عند التسوق على سبيل المثال كما فعلت النمسا.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" إذا كان الأمر منطقيا، فلا ينبغي استبعاد مثل هذا الشيء".

وأضاف ماس أنه يجب أيضا ضمان أن الكمامات مناسبة لحماية الشخص والآخرين، متابعا أنه "لن يجدي شيئا عندما يتم وضع أي شيء على الوجه ليس له أي تأثير وقائي".

ودعا ماس إلى التعاون الدولي في مجال إنتاج وتوزيع الأدوات الطبية في أزمة كورونا " فلا ينبغي الاقتتال أو الحرب على معدات الحماية أو أجهزة التنفس الاصطناعي أو الكمامات"، لافتا إلى أن هذا يعد في الوقت الراهن واحدا من أكبر المهام الملقاة على عاتق المجتمع الدولي.

كان المستشار النمساوي زباستيان كورتس أعلن في وقت سابق من اليوم أنه سيتعين على المواطنين في المستقبل ارتداء كمامة أثناء التسوق لمكافحة جائحة كورونا المستجد.

وذكر زباستيان أنه بمجرد تسلم سلاسل بيع بالتجزئة للأقنعة، سيُجرى تسليم كل متسوق مستلزمات واقية عند دخول المتاجر.

وقال المستشار النمساوي خلال مؤتمر صحفي إن ارتداء الأقنعة على المدى المتوسط سيكون إلزاميا في المواقف التي يكون فيها الناس في حالة تخالط، وأضاف: "هذا ليس جزءا من ثقافتنا، وسيكون بمثابة تعديل كبير بالنسبة (لسلوكياتنا)، لكن من الضروري أن نتخذ هذه الخطوة للعمل على الحد من انتقال العدوى.