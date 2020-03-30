«بتروتريد»: إيقاف قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا بسبب كورونا

أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) أنه سيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتًا، وسيكتفى بالمرور للتحصيل من الخارج فقط، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وقال رئيس الشركة الدكتور وسيم وهدان - في تصريح اليوم الاثنين - إن القرار جاء حرصًا على الصحة العامة، موضحًا أنه سيتم استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة؛ منها استخدام موقع الشركة على شبكة الإنترنت لتسجيل القراءة وسداد قيمة الفاتورة.

كما أتاحت الشركة تسديد قيمة فاتورة الاستهلاك عن طريق منافذ البيع أو التجار الذين يقدمون خدمات الدفع الإلكتروني (فوري - ممكن - بي - مصاري - خدماتي - أمان) أو عن طريق خدمة (الفون كاش) لعملاء البنك الأهلي المصري، أو خدمة الرد الصوتي التفاعلي على الموبايل 5727 والأرضي 09000727 (لتسجيل القراءة ومعرفة قيمة الفاتورة فقط، وخدمة التحصيل سوف يتم تفعيلها قريبًا) أو تسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أي محمول على رقم 1122.