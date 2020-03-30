مصدر بـ«التموين»: تحرير 1375 محضرا لتجار رفعوا أسعار السلع الأسبوع الماضي

• و30% من المخالفات جاءت بمنتجات المعقمات والمنظفات

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الحملات الرقابية التي تشنها الوزارة ممثلة في مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 1380 محضرا لرفع التجار أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، وذلك خلال الأسبوع الماضي فقط، موضحا أن ما يقارب الـ30% من تلك المحاضر جاءت بمجال المنظفات والمعقمات التي يكثر استخدامها خلال الفترة الماضية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ورغبة المواطنين في تجنب الإصابة بالمرض من خلال استخدام الكحول والكمامات والمنظفات بكل أنواعها.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن الجهات الرقابية ستتصدى بكل قوة وحزم لأي محاولات من جانب التجار لاستغلال الظروف الراهنة ورفع أسعار السلع، موضحا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعات دورية مع القيادات الرقابية بالوزارة وجهاتها التنفيذية المختلفة، وقطاعات الرقابة والتوزيع، والتجارة الداخلية، والإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ للتأكد من انضباط الأسواق وعدم استغلال التجار للظروف الحالية والتلاعب بالمواطنين.

وأكد وجود رقابة صارمة على أسعار وجودة السلع والمنتجات المعروضة بالأسواق وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة؛ للحد من التلاعب بالأسعار وضبط أي حالات غش تجاري قد تتم ضد المواطنين، لافتا إلى أن الظروف الاستثنائية التي نمر بها تحتم انتشار موسع من جانب الجهات الرقابية داخل الأسواق لضبط أي محاولات لحجب السلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق ومن ثم رفع أسعارها.

وأشار إلى أن العقوبات التي يتم تطبيقها على التجار المخالفين رادعة، فمن يثبت تلاعبه بعد التحقيق في المخالفة المتهم بها أي تاجر سيتم مصادرة منتجاته وسحب ترخيص محله وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، لاتخاذ ما يلزم ضدهم، مطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة يراها ليتم محاسبة مرتكبها.