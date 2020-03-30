هاري وميجان يشكران متابعيهما على انستجرام قبل تخليهما عن دورهما الملكي

وجه الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، دوقة ساسكس، اليوم الاثنين، رسالة شكر أخيرة لنحو 3ر11 مليون متابع لحسابهما بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، في الوقت الذي يستعدان فيه لإنهاء دورهما ضمن العائلة الملكية البريطانية.

وذكر الأمير هاري وميجان في منشور على حسابهما الرسمي " ساسكس رويال": "نظرًا لأننا جميعًا نعلم الدور الذي علينا لعبه في هذا التحول العالمي وتغيير العادات، فإننا نركز هذا الفصل الجديد في حياتنا لفهم كيفية المساهمة بشكل أفضل".

وقال الزوجان الملكيان: "في حين أنكم لن تتمكنوا من رؤيتنا هنا على إنستجرام، الإ أن العمل سيتواصل".

وكان الزوجان قد أعلنا في يناير أنهما يعتزمان "التخلي" عن واجباتهما الملكية وبدء حياة خاصة أكثر استقلالية في أمريكا الشمالية.

وتابع الزوجان في رسالتهما:" شكرًا لمجتمع (إنستجرام) - على الدعم والإلهام والالتزام المشترك بالخير في العالم".

وأضافا: "نتطلع إلى إعادة التواصل معكم قريبًا ... حتى ذلك الحين ، نطالبكم بالاعتناء بأنفسكم وببعضكم البعض".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال أمس الأحد إنه يتعين على الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، دوقة ساسكس، أن يدفعا مقابل الحراسات الأمنية الخاصة بهما إذا انتقلا إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تردد أن هاري وميجان اللذين غادرا المملكة ، سيقيمان بشكل دائم في كندا .. لقد غادرا كندا الآن إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك، لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهما الأمنية. يجب عليهما الدفع!".

وأوضح ترامب أنه "صديق عظيم ومعجب بالملكة (إليزابيث) والمملكة المتحدة".