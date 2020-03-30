السعودية ترفع صادراتها البترولية إلى 10 ملايين و600 ألف برميل يوميا بدءا من مايو المقبل

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بأن المملكة تعتزم زيادة صادراتها البترولية، بدءًا من شهر مايو المقبل، بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى عشر ملايين و600 ألف برميل يوميًا.

وحسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، تأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.