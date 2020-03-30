 وفاة الممثل الكوميدي الياباني كين شيمورا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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وفاة الممثل الكوميدي الياباني كين شيمورا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 9:18 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 9:18 ص

توفي الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا، 70 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول شخصية شهيرة معروفة في اليابان تموت بسبب المرض.

وخضع شيمورا، التي جذب المعجبين على مدى اجيال بكوميديا ​ساخرة ووجوه مضحكة، للعلاج في مستشفى في طوكيو وتوفي يوم الأحد، وفقا لوكالته "مكتب إيزاوا".

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أنه تم تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي بعد إصابته بفيروس كورونا، ودخل المستشفى في 20 مارس بعد أن أصيب بحمى ومشاكل في التنفس، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وسجلت طوكيو 68 حالة اصابة جديدة بالفيروس يوم الاحد ليصل اجمالى المصابين بها إلى 430 وعلى صعيد اليابان بالكامل تم تأكيد ألفين و 578 حالة، من بينها 712 كانوا على متن سفينة سياحية.

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