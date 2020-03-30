أسواق النسيج في بنجلاديش تتضرر بشدة جراء وباء كورونا

تضررت شركات صناعة النسيج في بنجلاديش، بشدة جراء وباء فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب العالم، حيث يواصل المشترون الدوليون إلغاء طلبيات الشراء.

وقال الاتحاد البنغالي لمصنعي ومصدري النسيج، إن المشترين إما قاموا بتعليق أو إلغاء طلبيات بقيمة 87ر2 مليار دولار اعتبارا من اليوم الاثنين.

وأوضحت رئيسة الاتحاد ربانا حق، أن 08ر2 مليون عامل في 1041 مصنعا تلقت إخطارات من المشترين بإلغاء الطلبيات خلال الأسبوعين الأخيرين، تأثروا بشكل مباشر بإلغاء الطلبيات.

وأشارت إلى أن ولا شركة من شركات التجزئة الغربية، عرضت حتى الآن أي مساعدة لتلك المصانع.

يذكر أن أكثر من 4 ملايين عامل، معظمهم من النساء يعملون في 4 آلاف مصنع نسيج في بنجلاديش التي تعد ثاني أكبر منتج للنسيج في العالم بعد الصين.