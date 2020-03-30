ترامب يطالب المستشفيات بتسليم أجهزة التنفس غير المستخدمة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، المستشفيات التي لا تستخدم أجهزة التنفس الصناعي خاصتها إلى تسليمها، للمساهمة في علاج مرضى فيروس كورونا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية».

من جانبه، حذر أنطوني فوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، اليوم، من سرعة تفشي وباء كورونا، موضحًا أنه من الممكن أن يقتل من 100 ألف إلى 200 ألف شخصًا داخل الولايات المتحدة، في الوقت الذي حثت فيه السلطات الأمريكية، المواطنين بالحد من السفر والتحرك داخل نيويورك؛ لاحتواء تفشي الفيروس وعدم تفاقهم الأزمة.

وتوقع فوتشي، زيادة أعداد الإصابات بعدوى كورونا المستجد، في الولايات المتحدة إلى ملايين الأشخاص، وفقًا لشبكة «سي إن إن» الإخبارية.

وسجلت الولايات المتحدة، حتى صباح اليوم الأحد، وفقًا لإصحائيات جامعة «جونز هوبكنز»، أكثر من 125 ألف إصابة، ووفاة 2200 آخرين.