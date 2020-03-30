الفلبين تختبر جهازا جديدا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

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أعلن فورتوناتو ديلا بينا وزير العلوم والتكنولوجيا في الفلبين اليوم الإثنين عن نجاح جامعة الفلبين فى اختراع جهاز جديد للكشف عن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19.

وأعرب بينا فى تغريدة نقلتها وكالة الأنباء الفلبينية اليوم عن أمله فى الحصول على شهادة تسجيل الجهاز الجديد من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بحلول 3 أبريل المقبل.

وأوضح بينا أنه سوف يتم تخصيص الدفعة الأولى من هذا الجهاز لوزارة العلوم والتكنولوجيا للقيام بعمليات الفحص الميداني من خلال توزيعها على المستشفيات والمراكز العامة.

وأوضح بينا أنه سيتم طرح عدد من الأجهزة للبيع بواقع 1300بيزو فلبينى للجهاز الواحد، وهو سعر أرخص بكثير من سعر الأجهزة المستخدمة بالمستشفيات حاليا والذي يبلغ سعر الواحد منها8000 بيزو.

الدولار يعادل نحو 60 بيزو فلبينى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الإثنين عن تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1546 حالة، ووفاة سبع حالات لترتفع حصيلة الوفيات إلى 78 حالة.