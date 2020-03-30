فتح معرض لوجيستي لبيع الخضار لمحاربة جشع التجار في مطروح

قال وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم إعداد مقترح بالتنسيق مع مديرية التموين، للعرض على محافظ مطروح، بفتح معرض لوجستي أخر لبيع الخضار داخل إحدى الأسواق الحضارية المهجورة بمنطقة علم الروم شرق المدينة، لمحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأوضح المعداوي أن أسعار السوق الحضاري الجديد، ستكون مقرره من المحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً بمعرفة مديرية التموين.

كان خالد شعيب محافظ مطروح، وجه بالتيسير على المواطنين فى الحصول على السلع الغذائية خاصة الخضار والفاكهة بالأسعار المناسبة، ومواجهة جشع واستغلال بعض التجار، مع وجود أسواق ومعارض تابعة للمحافظة وتحت سيطرتها والجهات الرقابية بالكامل، تحقيقاً لاستقرار الأسعار بالقطاع الخاص.