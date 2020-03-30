تحديد مواقع استلام شرائح التابلت لطلاب الثانوية في شمال سيناء

حددت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، مواقع استلام شرائح أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة.

وذكرت المديرية المدارس والمواقع المحددة وهي: (مدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوي بنات، ومدرسة الشهيد عمرو شكري، ومدرسة علاء الريس الثانوي بنات بحي المساعيد "مكان لتسليم طلاب مدرسة الشهيد محمد الكاشف الثانوية بنين"، ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، ومدرسة عماد الدين أيوب ثانوية بنين، ومدرسة 25 يناير، ومدرسة العربي الخاصة، وتم تحديد مدرسة الألفي ثانوية بنات بحي الضاحية مكان لتسليم طلاب مدرسة آل أبوسلمة بنين، ومدرسة أسماء الثانوية بنات).

كما تم تحديد سنترال السلام بالضاحية، لتسليم مندوب من كل مدرسة من مدارس إدارة رفح الثلاثة، وكذلك مدارس الشيخ زويد الثلاثة، ومدرسة الحسنة ومدرسة نخل.

وتم توجيه جميع مدارس الإدارات، للتنبيه على الطلاب التوجه إلى كل مدرسة حسب المكان المعلن لتسليم الشريحة، ويكون معه صورة شهادة الميلاد، وصورة الرقم القومي لولي الأمر مختوم من المدرسة بداية من صباح غدا.