كمبوديا: غلق نوادي المقامرة وتوقف صادرات الأرز بسبب كورونا

نقلت وسائل إعلام رسمية في كمبوديا عن رئيس الوزراء هون سين، قوله اليوم الإثنين، إنه سيتم غلق نوادي المقامرة في البلاد بدءا من بعد غد الأربعاء، كما ستتوقف صادرات الأرز بحلول يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء قال في الأسبوع الماضي، عندما تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 100 حالة في كمبوديا، إن الحكومة تبحث ما إذا كانت ستعلن حالة الطوارئ، ولكن دون أن يتم حتى الآن الإعلان عن إغلاق البلاد.

وقد ازدهر قطاع نوادي المقامرة في كمبوديا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا بالاستثمارات الصينية في إقليم برياه سيهانوك الساحلي الواقع في جنوب غرب البلاد.

إلا أن حركة النمو التي شهدتها تلك الصناعة كانت قد تلقت صفعة قوية في أواخر العام الماضي، عندما توقفت الحكومة عن ترخيص أعمال المقامرة عبر الإنترنت، حيث قام الكثير منها بإنشاء متاجر داخل نوادي المقامرة.

من ناحية أخرى، أكدت كمبوديا، اليوم الاثنين، تسجيل 107 حالات إصابة بمرض "كوفيد-19" منذ شهر يناير الماضي، أكثر من نصفهم من الأجانب، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "إيه كيه بي" الكمبودية الرسمية.

وقد تعافى نحو 23 شخصا من المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

في الوقت نفسه، قال هون سين، الذي قاد البلاد لمدة 35 عاما، إن وقف صادرات الأرز، وهو المحصول الرئيسي، يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي المحلي خلال انتشار الوباء، بحسب وكالة الأنباء الكمبودية.