البنك المركزي التركي يقلل من خطر فيروس كورونا على اقتصاد بلاده

رسم البنك المركزي التركي صورة متفائلة عن تأثير فيروس كورونا، قائلا إن أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط يتسم بالمرونة أمام مثل هذه الصدمات، بينما ارتفعت حالات الوفيات جراء المرض إلى 131 حالة أمس الأحد.

وقال نائب محافظ البنك المركزي أوغوزخان أوزباش لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الأحد إن سلطة النقد تتوقع "نموا مرتفعا" في الربع الأول من العام بفضل الأداء الاقتصادي في يناير، وفبراير.



وقال أوزباش في تصريحاته التي نقلتها أيضا وكالة أنباء بلومبرج إن تداعيات الإصابة بالفيروس، مع ذلك، بدأت في التأثير على التجارة الخارجية والسياحة والنقل في مارس.



وقال إنه "مع بطء وتيرة انتشار الجائحة، سنرى الاقتصاد تعافى سريعا.. ببنيته الديناميكية، وسيكون الاقتصاد التركي من بين الاقتصادات التي ستتجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا، بأقصر وقت وبأقل خسائر نسبية"

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية إلى 75ر9 بالمئة في اجتماع طارئ عقد في 17 مارس، على الرغم من تسارع معدل التضخم إلى 4ر12 بالمئة في فبراير.

ما أعلن البنك عن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف التيسير على البنوك في الحصول على سيولة نقدية.

وكان وزير الصحة فخر الدي قوجة قد أعلن على تويتر في وقت سابق من الأمس أن بلاده سجلت 23 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد ليرتفع عدد الوفيات بالعدوى في البلاد إلى 131 حالة.

وأضاف قوجة أن عدد الحالات الجديدة وصل إلى 1815 حالة ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 9217 حالة.

وكتب قوجة أنه تم إجراء نحو 10000 اختبار كشف عن الفيروس في غضون 24 ساعة.