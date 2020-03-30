ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في باكستان إلى 1625 حالة والوفيات إلى 19 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)إلى 1625 حالة اليوم الإثنين، مقابل1528 حالة أمس الأحد.

وجاء إقليم البنجاب على رأس قائمة الأقاليم الباكستانية من حيث عدد حالات الإصابة بواقع593 حالة يليه إقليم السند بواقع 508 حالات، وبلغ عدد حالات الإصابة في العاصمة إسلام آباد 51 حالة، وتأتي بذلك في ذيل القائمة من حيث عدد حالات الإصابة، وفق ما أورده موقع "جيو نيوز".

وارتفع عدد حالات الوفاة في باكستان إلى 19 حالة مقابل 13 حالة أمس الأحد، واحتل إقليم البنجاب أيضا المقدمة بواقع 6 حالات وفاة، وسجل إقليم بالوشيستان حالة وفاة واحدة فقط.

وكانت باكستان قد أغلقت حدودها مع إيران وأفغانستان والهند خلال الأسابيع الماضية.