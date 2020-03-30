الجيش الإسباني يبدء عملية تطهيرة كبيرة في البلاد لمكافحة كورونا

دخل الجيش الإسباني في معركة تفشي فيروس كورونا، في البلاد بشنه حملة تطهير كبيرة أطلق عليها اسم "العملية بلميس".

وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية في مدريد، اليوم الاثنين، أنه تم تطهير أكثر من 1300 دور رعاية للمسنين، و500 مستشفى و64 مطارا و22 ميناءً، فضلا عن نحو 250 محطة لمترو الأنفاق ومحطات قطار ومحطات حافلات، في إطار العملية "بلميس".

ويشارك في العملية نحو 1400 جندي، وتعد إسبانيا ثاني أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء تفشي الفيروس بعد إيطاليا.

وأطلق على هذه العملية اسم "بلميس"، تيمنا "ببعثة بلميس الإنسانية التي انطلقت في الفترة ما بين 1803-1806 إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسبانية في أمريكا وآسيا من أجل تطعيم ملايين الأشخاص هناك ضد مرض الجدي.

فيما أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، تسجيل 812 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى أكثر من 7000 حالة، فضلا عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس ليصل إلى 85195 حالة.