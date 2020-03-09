لا تزال أرقام فيروس كورونا في جزيرة مايوركا الإسبانية السياحية وجزر البليار الأخرى منخفضة نسبيا حاليا حتى بعد وصول آلاف السياح لقضاء عطلة عيد الفصح، خاصة من ألمانيا.



وتم تسجيل إجمالي 43 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ولم يتم تسجيل حالة وفاة واحدة، حسبما قالت السلطات الصحية في بالما يوم الاثنين، وهو ما يقل بـ 16 إصابة عن اليوم السابق.



وقبل أسبوع، بلغ العدد اليومي للإصابات 29 إصابة.



ووفقا للبيانات الرسمية، تم تسجيل 42 إصابة من أصل 43 إصابة جديدة في مايوركا. وتم الإبلاغ عن إصابة واحدة في إيبيزا.



وبحسب المعلومات المتاحة، لم يتم إثبات إصابة أي سائح من ألمانيا بفيروس كورونا حتى الآن. ومع ذلك، لا تزال الحكومة الإقليمية تدعو إلى الحذر الشديد.



وعلى الرغم من تحذيرات حكومة برلين ، فقد سافر آلاف السياح إلى مايوركا في الأيام القلائل الماضية.



وفي عطلة نهاية الأسبوع وحدها ، هبطت 129 طائرة ألمانية على الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط. وبحسب شركة تشغيل المطارات الإسبانية (أينا)، من المتوقع وصول 532 رحلة إلى مايوركا حتى عيد الفصح يوم الاثنين المقبل.



ورفعت ألمانيا تحذيرها من السفر إلى الجزيرة المفضلة لقضاء العطلات لدى الألمان في منتصف مارس بعد أن انخفض معدل الإصابات هناك.



ومنذ ذلك الحين، تم إعفاء السائحين القادمين إلى مايوركا من الحجر الصحي والفحوصات الإجبارية للكشف عن الإصابة بكورونا، عند عودتهم. وأدى هذا إلى ازدهار الحجوزات قبل عطلة عيد الفصح.



واعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيتعين على كل مسافر قادم من الخارج إظهار اختبار فيروس كورونا سلبيا بسبب الوضع المتوتر في الوطن.