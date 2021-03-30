ميركل ووزير الصحة يجريان مشاورات مع الولايات حول استرازينيكا

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وزير الصحة ينس شبان، إجراء مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات حول التعامل اللاحق مع لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا اليوم الثلاثاء.



وأعلن المكتب الصحفي الاتحادي بعد ظهر اليوم، عقد مؤتمر صحفي لهذا الغرض مساء اليوم وذلك في أعقاب "محادثات استعلامية مع رؤساء حكومات الولايات حول الاستخدام اللاحق للقاح استرازينيكا".



وهناك مؤشرات على أن اللجنة الدائمة للتطعيم ستغير من توصيتها المتعلقة باستخدام لقاح استرازينيكا حيث من المنتظر أن يتم التوصية بقصر استخدام اللقاح على الشرائح العمرية التي تزيد عن 60 عاما فقط وذلك حسب مسودة قرار للجنة حصلت (د.ب.أ) على نسخة منها.



وتأتي المناقشات على خلفية حدوث حالات تجلط في أوردة دماغية مرتبطة زمنيا بأخذ لقاح استرازينيكا وغالبها لنساء أقل من 55 عاما.



وجاء في مسودة القرار: "ورغم أن النساء أكثر تأثرا بشكل ملحوظ، فإن اللجنة تقيد التوصية لكلا الجنسين احترازيا".