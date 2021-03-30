 ميركل ووزير الصحة يجريان مشاورات مع الولايات حول استرازينيكا - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مارس 2021 7:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

ميركل ووزير الصحة يجريان مشاورات مع الولايات حول استرازينيكا

ميركل
ميركل
برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 6:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 6:40 م
تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وزير الصحة ينس شبان، إجراء مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات حول التعامل اللاحق مع لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا اليوم الثلاثاء.

وأعلن المكتب الصحفي الاتحادي بعد ظهر اليوم، عقد مؤتمر صحفي لهذا الغرض مساء اليوم وذلك في أعقاب "محادثات استعلامية مع رؤساء حكومات الولايات حول الاستخدام اللاحق للقاح استرازينيكا".

وهناك مؤشرات على أن اللجنة الدائمة للتطعيم ستغير من توصيتها المتعلقة باستخدام لقاح استرازينيكا حيث من المنتظر أن يتم التوصية بقصر استخدام اللقاح على الشرائح العمرية التي تزيد عن 60 عاما فقط وذلك حسب مسودة قرار للجنة حصلت (د.ب.أ) على نسخة منها.

وتأتي المناقشات على خلفية حدوث حالات تجلط في أوردة دماغية مرتبطة زمنيا بأخذ لقاح استرازينيكا وغالبها لنساء أقل من 55 عاما.

وجاء في مسودة القرار: "ورغم أن النساء أكثر تأثرا بشكل ملحوظ، فإن اللجنة تقيد التوصية لكلا الجنسين احترازيا".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك